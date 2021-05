Número de internados ao nível de março de 2020 em dia com quatro mortes

Hoje às 14:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O total de doentes internados em Portugal baixou para menos de 300, para números idênticos aos reportados em março de 2020, menos de 15 dias após o início da pandemia.

A covid-19 causou 16981 mortes desde o início da pandemia, a 2 de março de 2020, quatro nas últimas 24 horas, período no qual foram reportados 258 novos casos de covid-19, com o total de infetados a ascender a 837715.

Os 258 casos reportados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no boletim desta terça-feira representam um aumento relativamente aos 180 de segunda-feira, por norma um dia com menos casos, devido ao fecho de alguns laboratórios durante o fim de semana. A cifra mostra uma redução de 95 casos relativamente aos 353 registados na terça-feira passada e menos 166 do que os anotados há 15 dias.

Nos hospitais, após dois dias com os internados a subir, o total de hospitalizados caiu para 296, menos 26 que na segunda-feira, enquanto os doentes graves são agora 87, menos três do que ontem.

Dados que significam um recuo do total de doentes internados para números só inferiores aos registados em meados de março de 2020, após 15 dias de covid-19 entrar em Portugal.

Com mais 777 recuperados (797901 desde o início da pandemia), o total de casos ativos caiu 523, descendo abaixo dos 23 mil (22833).

PUB

Mais mortes em Lisboa e mais casos no Norte do país

Das quatro vítimas mortais, três residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais castigada com a mortalidade da covid-19, tendo registado 7196 óbitos associados à doença desde o início da pandemia, em resultado de 316694 casos da doença, mais 65 nas últimas 24 horas.

A outra vítima mortal residia na Zona Norte, a área geográfica do país com mais casos de covid-19 reportados desde o início da pandemia, 336608, já contando com os 128 desta terça-feira. Deste total de infeções resultaram 5341 vítimas mortais desde março de 2020.

A Região Centro reportou 24 novas infeções, para um total de 118812 desde o início da pandemia, período no qual morreram 3015 pessoas na zona central do país.

A Sul, os números continuam residuais: seis novas infeções no Alentejo (29801 desde o início da pandemia), e mais nove no Algarve, com o total a subir para 21716.

Nas ilhas, os Açores registam um total de 4808 casos (mais 17) e 31 óbitos. A Madeira totaliza 9276 infeções, nove nas últimas 24 horas, e 68 óbitos desde o início da pandemia.

Uma vítima mortal com menos de 60 anos

O boletim da Direção-Geral da Saúde, desta terça-feira, reporta a morte de uma mulher com mais de 50 anos, num escalão, dos 50-60, que perdeu 462 vidas desde o início da pandemia, cerca de 2,7% do total de óbitos associados à doença a nível nacional.

Na faixa etária acima dos 80 anos foram reportadas duas mortes, um homem e uma mulher. Este escalão representa cerca de 66% do total de óbitos a nível nacional, com 11172 mortos desde março de 2020.

A outra vítima mortal, uma mulher, tinha mais de 70 anos e menos de 80. Escalão etário no qual morreram 3616 pessoas desde o início da pandemia, sendo a segunda faixa etária mais massacrada, com cerca de 21% do total de óbitos nacionais.