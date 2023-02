Emigração para o Reino Unido cai em flecha: 2022 é o segundo pior ano da década

Em 2022, 7941 portugueses entraram no Reino Unido. A emigração portuguesa para territórios britânicos desceu, assim, 41% face ao ano anterior, sendo este o segundo ano com menos entradas na última década. Apenas em 2001 é que se registou um valor ainda inferior.

No ano passado, os portugueses representaram 0,8% dos 1.055.283 estrangeiros que escolheram o Reino Unido para residir, de acordo com os dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Observatório da Emigração, citando o organismo britânico "Department for Work and Pensions".

O ano em que as entradas de migrantes no Reino Unido atingiram o seu recorde foi simultaneamente o segundo pior para a emigração portuguesa nos últimos dez anos. Olhando para 2021, foram 13.551 os portugueses que escolheram o território britânico para residir. A primeira grande quebra da década verificou-se em 2020, primeiro ano da pandemia, quando entraram apenas 6664 portugueses.

Na década anterior, só em 2001 registou-se um número inferior, entrando 4396 portugueses no Reino Unido, a terceira cifra mais baixa em 20 anos.

A autora do relatório e investigadora no Observatório da Emigração, Inês Vidigal, aponta que este aumento das entradas no seu global e o decréscimo de portugueses significou um decréscimo na representação dos lusos em território britânico. "Esta quebra deverá estar associada às novas regras de imigração para o Reino Unido no pós-Brexit", isto é, da saída do Reino Unido da União Europeia, pode ler-se na nota enviada às redações.

Por outro lado, o grande pico da emigração portuguesa deu-se em 2015: foram 32.301 os portugueses que decidiram passar a residir no Reino Unido.

Contudo, recorde-se que em 2021 o Reino Unido retomou a sua posição de principal destino da emigração portuguesa, segundo o Relatório da Emigração conhecido o mês passado. Do total de cerca de 60 mil portugueses que saíram do país em 2021, mais 15 mil do que em 2020, 13.551 foram para o Reino Unido.

O Observatório da Emigração é um centro de investigação do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), em trabalho com as instituições europeias responsáveis pelas estatísticas de imigração.