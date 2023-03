Nunca os profissionais do SNS faltaram tanto por doença

Em 2022 houve mais de três milhões de dias de faltas ao trabalho por questões de saúde. Tendência crescente preocupa e pedem-se medidas urgentes.

O absentismo por doença no Serviço Nacional de Saúde atingiu níveis nunca vistos. Em 2022 aumentou 54% face a 2019. O número de ausências no ano passado foi também superior ao dos anos pandémicos, em que milhares de profissionais ficaram infetados com covid-19 e foram obrigados a isolamentos. Exaustão? Desmotivação? Más condições de trabalho? Médicos, enfermeiros e administradores hospitalares apontam uma mistura de fatores. E pedem medidas urgentes.

A tendência do absentismo em geral nas instituições de saúde é crescente, mas focámo-nos nas ausências por doença por refletirem o estado de saúde mental e físico dos profissionais, à saída da pandemia.