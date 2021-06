O verão começa às 4.32 horas e segunda-feira é o mais longo dia do ano

MC Hoje às 22:49 Facebook

A primavera termina às 4.32 horas da madrugada desta segunda-feira, dando início ao verão de 2021.

O primeiro dia do verão de 2021 em Portugal começa esta segunda-feira, 21 de junho, às 4.23 horas. Geralmente, é chamado "o dia mais longo do ano" porque é o dia com mais luz solar.

O solstício de verão é o dia em que o sol percorre o seu caminho mais longo pelo céu e atinge o seu ponto mais alto. Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, aquando da sua passagem meridiana, o Sol atingirá a altura máxima de 75° na capital.

Devido à inclinação da Terra no seu eixo, o Pólo Norte desloca-se quase diretamente em direção ao sol, o que provoca as tais longas horas de luz do dia, explica o "USA Today".

Na segunda-feira, o sol nascerá às 6.11 horas e por-se-á às 21.04 horas em Lisboa. A duração do dia será de 14 horas e 53 minutos, o que é apenas 1 segundo a mais do que no dia anterior.

O verão prolonga-se durante 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 22 de setembro de 2021.

Os rituais do solstício de verão

Durante séculos, a posição do sol em horários específicos era uma indicação de como plantar ou colher ou praticar determinadas tarefas ou rituais do dia-a-dia.

Os maias e astecas usavam os solstícios de verão e inverno como marcadores para construir estruturas que se alinham precisamente com as sombras criadas pelo sol.

Muitas tribos indígenas americanas reconhecem o solstício de verão com uma Dança do Sol.

Já os gregos antigos usavam o solstício como uma contagem regressiva de um mês para o início dos jogos olímpicos.

Na Suécia, o solstício é chamado de "Midsommar" e as celebrações dão as boas-vindas ao verão como uma estação de fertilidade.

Em Inglaterra, a famosa formação rochosa de Stonehenge alinha-se perfeitamente com o movimento do sol nos solstícios de verão e inverno. Embora as origens e razões para a sua criação não sejam completamente conhecidas, Stonehenge tornou-se um dos lugares mais populares para observar o solstício.