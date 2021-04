Oito concelhos não chegam à quarta fase de desconfinamento

JN Hoje às 20:32 Facebook

A generalidade do país vai avançar já neste sábado com a quarta fase de desconfinamento, mas há oito concelhos que vão ficar para trás.

OS CONCELHOS QUE FICAM NA FASE DE 15 DE MARÇO

-Odemira (cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve)

-Portimão

MEDIDAS

Encerramento de:

Esplanadas;

Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Ginásios;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.



Proibição de:

Feiras e mercados não alimentares;

Modalidades desportivas de baixo risco;

Permite-se o funcionamento de:

Comércio ao postigo;

Comércio automóvel e mediação imobiliário;

Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia;

Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;

Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer;

Bibliotecas e arquivos;

Haverá ainda uma avaliação semanal, para averiguar se os concelhos cuja situação epidemiológica melhore podem avançar no desconfinamento.

OS CONCELHOS QUE FICAM NA FASE DE 5 DE ABRIL

-Aljezur

-Carregal do Sal

-Resende

MEDIDAS

Permite-se apenas:

Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana;

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

Haverá ainda uma avaliação semanal, para averiguar se os concelhos cuja situação epidemiológica melhore podem avançar no desconfinamento.

OS CONCELHOS QUE FICAM FASE DE 19 DE ABRIL

-Paredes

-Miranda do Douro

-Valongo

MEDIDAS

Permite-se a abertura de:

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados;

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

Autoriza-se a prática de:

Modalidades desportivas de médio risco;

Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;

Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²);

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Haverá ainda uma avaliação semanal, para averiguar se os concelhos cuja situação epidemiológica melhore podem avançar no desconfinamento.

FASE DE 1 DE MAIO

-Todos os restantes concelhos.

MEDIDAS

Horários de funcionamento:

Restaurantes e espetáculos até às 22h30;

Comércio em geral: até às 21h00 nos dias de semana e até às 19h00 nos fins de semana e feriados.

Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas;

Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar sem limite de horários e com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas;

A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre;

Os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene;

A lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço.

Haverá ainda uma avaliação semanal, para averiguar se os concelhos cuja situação epidemiológica melhore podem avançar no desconfinamento.

CONCELHOS EM ALERTA MAS QUE AVANÇAM PARA A FASE DE 1 DE MAIO

Alijó, Alpiarça, Arganil, Batalha, Beja, Boticas, Cabeceiras de Baixo, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Lagos, Lamego, Melgaço, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Póvoa de Lanhoso, Tábua, Tabuaço, Vidigueira, Vila Real de Santo António