Oito distritos com mais estrangeiros do que nascimentos em 2019

Mais de 10% dos bebés são de mães de outras nacionalidades. Fixação no litoral faz com que esse número tenha peso ainda maior em Lisboa, Setúbal e Faro.

No ano passado, houve oito distritos portugueses em que fixaram residência mais estrangeiros do que nasceram bebés. São eles Lisboa, Leiria, Setúbal, Faro, Coimbra, Beja, Castelo Branco e Bragança. Lisboa foi o distrito com mais crianças nascidas em 2019 (23 880) mas, ainda assim, não chegaram para ultrapassar os estrangeiros que ali fixaram residência, que foram quase o dobro (47 438). Bragança é, dos oito, aquele em que nasceram menos crianças e também o que teve menos moradores oriundos de outros países, mas que, ainda assim, ultrapassaram o número de bebés.