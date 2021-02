Oposição no CDS já conta espingardas para forçar congresso

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 00:28 Facebook

A oposição interna a Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, já se prepara para reunir as quatro mil assinaturas necessárias para organizar um congresso extraordinário. Embora o cenário mais plausível seja a aprovação, neste sábado, da moção de confiança apresentada pelo líder ao Conselho Nacional, os partidários de Adolfo Mesquita Nunes já pensam em reunir as quatro mil assinaturas necessárias à realização do congresso.

Mesquita, que quer suceder a Rodrigues dos Santos, acusa a direção de se "entrincheirar" ao não convocar um congresso. Ontem, o deputado João Gonçalves Pereira declarou ao JN o seu apoio "incondicional" ao aspirante a líder do CDS.