Orçamento do Estado aprovado com abstenção da Esquerda e PSD/Madeira

Ao fim de 11 horas de debate no Parlamento em torno do Orçamento do Estado para 2020, a proposta do Governo foi aprovada com os votos favoráveis do PS, votos contra do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, e a abstenção do BE, PCP, PEV, PAN, Livre e dos três deputados do PSD/Madeira.

Veja ou reveja aqui todo o debate e a votação do Orçamento do Estado para 2020 , aprovado com a abstenção da Esquerda e do PSD/Madeira.

Rui denuncia "pressão" de Miguel Albuquerque sobre os três deputados do PSD/Madeira

Sobre a escolha dos sociais-democratas da Madeira - que nada alterou no resultado final mas que vai contra o sentido de voto do partido - Rui Rio denunciou a "pressão" de Miguel Albuquerque sobre os três deputados do PSD/Madeira.

O dirigente, que já no sábado disputa a liderança do PSD com Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, disse, junto à entrada do gabinete do grupo parlamentar do PSD, que os deputados do partido eleitos pelo círculo da Madeira foram pressionados para se absterem na votação do Orçamento do Estado e garantiu que vai fazer uma participação dos três parlamentares ao Conselho de Jurisdição. "Tenho a obrigação de comunicar ao Conselho de Jurisdição Nacional para avaliar se lhes move, aos três deputados, ou não move, um processo disciplinar", disse Rio, que soube durante a manhã que os deputados se iriam abster.

"Percebo a situação deles por força da pressão que sobre eles foi exercida pela Comissão Política Regional da Madeira", continuou, salientando que "foram eles [os deputados] que protagonizaram a quebra da disciplina de voto num momento importante".

O social-democrata admitiu ainda que poderá haver problemas de comunicação com o líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, mas nas não do seu lado. "Daqui para lá [Funchal] liga-se bem", brincou, admitindo que, com as eleições para a presidência do partido a decorrerem amanhã, a análise da participação poderá já não ser feita pelo atual Conselho de Jurisdição, mas pelo que sair do Congresso agendado para fevereiro.