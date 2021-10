João Leão: "OE2022 vai ser o Orçamento do investimento"

Sandra Alves Ontem às 23:39, atualizado hoje às 00:05 Facebook

O ministro das Finanças entregou no Parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2022, esta segunda-feira, já depois das 23.30 horas

João Leão entregou, de forma simbólica, um envelope com a pen drive do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, cerca das 23.35 horas, já perto da hora limite (meia-noite).

Em seguida, declarou aos jornalistas que o OE2022 "vai ser o Orçamento do investimento, com mais investimento público e mais investimento privado", uma vez que "está centrado na recuperação económica e social" e que "a estimativa de crescimento da economia portuguesa é de 10% entre este ano e o próximo".

O ministro das Finanças destacou os "apoios massivos dados às empresas e aos trabalhadores" durante a pandemia, que permitiram "manter a capacidade produtiva do país" e agora "olhar para o futuro com mais otimismo".

O OE2022 "é um Orçamento bom para o país e para os portugueses. Não vemos como é que este Orçamento não será aprovado na Assembleia da República", sublinhou João Leão, que, esta terça-feira, fará a apresentação das principais medidas da proposta do Governo, em conferência de imprensa, pelas 9 horas.

Esta segunda-feira, às 23.28 horas, o primeiro-ministro António Costa divulgou na rede social Twitter uma fotografia da assinatura da proposta de lei que aprova o OE2022, sublinhando que é um documento "amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens".

Assinei hoje a proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para 2022. É um Orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens.#OE2022 pic.twitter.com/8yNpNhgdnf - António Costa (@antoniocostapm) October 11, 2021