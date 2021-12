Orçamentos participativos travam a fundo

Sandra Freitas Hoje às 00:35 Facebook

Metade dos orçamentos participativos foi suspensa em ano de pandemia. Especialista crê que é preciso revisitar conceito.

Cerca de 50% dos orçamentos participativos geridos pelos municípios portugueses foram suspensos devido à pandemia da covid-19, diz o "Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos 2020-2021". A publicação, apresentada na sexta-feira pela Associação Oficina, aponta as regras sanitárias como responsáveis pelo retrocesso de um instrumento que permite os cidadãos decidirem sobre como devem ser investidas parte das verbas públicas.

Ao todo, a equipa da Oficina juntou 106 autores de 65 países de diferentes continentes para avaliar o impacto da pandemia. E concluíram que, no último ano, 55% dos orçamentos participativos foram suspensos, apenas 24% continuaram com as mesmas condições e 21% avançaram em moldes diferentes. "Adaptaram-se ao contexto virtual, outros diminuíram o número de participantes", explicou Nélson Dias, um dos coordenadores do Atlas, disponível gratuitamente, a partir de segunda-feira.