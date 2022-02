Ordem dos Engenheiros tem novo bastonário

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando de Almeida Santos foi eleito, este domingo, bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE) para o triénio 2022-2025, com 54,4% dos votos. A tomada de posse está marcada para 25 de março.

O candidato da lista B, Fernando Branco, conseguiu 45,6% dos votos.

Fernando de Almeida Santos é engenheiro civil, tendo-se licenciado em 1991 pela Universidade do Minho. O ainda vice-presidente da OE deseja uma Ordem mais interventiva. E aponta como prioridades do seu mandato a dinamização de alguns colégios de especialidade (como de engenharias aeronáuticas, biomédica ou de gestão industrial) e a criação de novos (por exemplo, em áreas como a gestão de riscos e catástrofes); o acompanhamento da revisão da lei das associações públicas profissionais e o apoio ao Governo na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR, a chamada "bazuca").

Lídia Santiago e Jorge Liça foram eleitos vice-presidentes nacionais. De acordo com os resultados divulgados na página da OE, a região Norte elegeu para presidente Bento Aires, no Centro foi eleita Isabel Lança e no Sul, Luís Machado. Já nos Açores e na Madeira foram eleitos, respetivamente, Teresa Soares Costa e José Miguel Branco.

A Ordem dos Engenheiros apurou 10643 votos (num universo de 58 mil membros), dos quais 10234 foram por votação eletrónica, 304 presenciais e 105 por correspondência.