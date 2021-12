Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução tem novo Bastonário

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:03 Facebook

Paulo Teixeira foi eleito novo Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE). Segundo os resultados divulgados no site da própria OSAE, Paulo Teixeira, que foi 1.º vice-presidente do Conselho Geral até março deste ano e saiu em rutura com o Bastonário José Carlos Resende, venceu as eleições realizadas terça-feira com 54% dos votos.

Para eleger o novo Bastonário, Conselho Geral e Mesa da Assembleia Geral, votaram, por correspondência e presencialmente nos três conselhos regionais, 2756 votantes, sendo 1021 respeitantes à Lista A, liderada por Resende e 1410 respeitantes à Lista B de Teixeira. Além deste último como novo Bastonário da OSAE, foi eleito Aventino Lima para presidente da Mesa da Assembleia Geral.

De acordo com os resultados divulgados a Lista B venceu também a eleição para os Conselhos Superior, Profissionais dos Colégios de Solicitadores e de Agentes de Execução e Fiscal.

Para os Conselhos Regionais foi eleita em Lisboa a Lista A, liderada por Débora Riobom dos Santos, e no Porto a Lista B encabeçada por Nicolau Vieira. Em Coimbra foi eleita a única candidata, Anabela Veloso.

Estas eleições foram disputadas em clima de cisão, com o futuro da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) e a sua possível integração na Segurança Social, a dividir as duas candidaturas. Trata-se de um tema que está a gerar preocupação no universo dos cerca de 4500 profissionais existentes em todo o país.

José Carlos Resende é Bastonário desde 2018 e foi presidente da antiga Câmara dos Solicitadores de 2001 a 2017.

Paulo Teixeira, acompanhou-o nas últimas duas décadas, mas saiu há nove meses para avançar com uma candidatura de "renovação".