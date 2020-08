Orientações da DGS obrigam universidades a cortar centenas de camas nas residências

Joana Amorim Hoje às 08:42 Facebook

Distanciamento de dois metros, num parque em que mais de metade dos quartos são duplos, reduz oferta nas residências universitárias. Há instituições que perdem um terço dos lugares.

A distância lateral mínima de dois metros entre camas em quartos com mais do que um estudante recomendada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) vai fazer com que a já parca oferta de alojamento universitário reduza substancialmente. Instituições de Ensino Superior contactadas pelo JN admitem perdas de camas até um terço. 58% dos quartos nas residências são duplos.