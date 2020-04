Os bairros de lata que o plano não destruiu

Sofia Cristino e Rogério Matos Hoje às 14:01 Facebook

Volvidos 27 anos da implementação do Programa Especial de Realojamento (PER), através do qual se pretendia erradicar bairros de barracas e realojar os seus moradores, ainda há milhares de famílias a viverem em condições precárias.

Os dados mais recentes são de um levantamento feito pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), publicado em fevereiro 2018, mas está longe de ser um retrato fiel da realidade.

"O levantamento foi feito a ferros, muitos municípios numa fase inicial não responderam. Uns terão feito o levantamento em cima do joelho, pois faltaram dados. A gestão do parque de habitação social em Portugal é uma bandalheira", denuncia o ex-presidente do IHRU, Vítor Reis. A recolha destes números começou a ser feita em 2016 e foi a segunda realizada em Portugal.