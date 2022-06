Os outros atritos entre Pedro Nuno Santos e António Costa

O verniz voltou a estalar nas relações entre Pedro Nuno Santos, o 'ministro da TAP', e António Costa. A desautorização do ministro das Infraestruturas no anúncio do novo aeroporto foi o episódio mais recente, mas o caminho de desgaste entre os dois socialistas é longo e tem obrigado o primeiro-ministro a marcar posição várias vezes dentro do Governo e no próprio Partido Socialista (PS). O JN recorda outros "cartões amarelos" e "puxões de orelhas" entre ambos.

Pedro Nuno Santos chegou pela primeira vez ao Governo em novembro de 2015 para assumir a pasta de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Mas já antes desse momento tinha trilhando percurso dentro do PS e colheu bastante protagonismo ao assumir um importante papel de mediação com o PCP e BE para forjar a solução de governo à Esquerda. Ficou conhecido como o "pivô da geringonça", modelo que defende de forma veemente e que já esta quinta-feira voltou a elogiar, após ter dito que não se demite.

"Não meti papéis para a reforma"