Pacheco Pereira classifica cartaz de Suzana Garcia como um "ataque à democracia"

Rui Rio desvalorizou, mas José Pacheco Pereira não deixou passar em branco. "Absolutamente inadmissível" e "ataque à democracia" foi como o comentador do programa "Circulatura do quadrado" classificou o cartaz da candidata do PSD à Câmara da Amadora que está em frente à Assembleia da República e que diz "Dia 26 de setembro o sistema vai tremer".

O comentário foi deixado quarta-feira, no programa transmitido pela TVI24 e pela TSF, em que Pacheco Pereira se referiu à "senhora que é candidata na Amadora", Suzana Garcia, acusando-a de atacar o Parlamento e os deputados democraticamente eleitos.

Assumindo que tinha de "bater" no seu partido por causa da polémica candidata (que defende a castração química dos pedófilos e manifestou o desejo de o BE ser "exterminado"), Pacheco Pereira disse que a advogada insultou ainda três partidos através de cartazes instalados em frente às sedes: PS, Chega e PAN, este último com a expressão "ecofascistas-animalistas".

Esta sexta-feira, em campanha com a candidata, o líder do PSD disse que há muitos anos usa mensagens semelhantes à do cartaz em frente à Assembleia. "Cada um tem a sua maneira, mas é evidente que estamos a caminhar para um sistema cada vez mais anquilosado", disse Rui Rio.