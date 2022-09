Pacheco Pereira considera "inaceitável" recomendação no PSD para voto no Chega

Pacheco Pereira vê como "inaceitável" a recomendação do líder do PSD, Luís Montenegro, para que os deputados votassem a favor do candidato do Chega para a vice-presidência da Assembleia da República. Para o comentador, atitudes como aquela conduzem à "normalização" do partido de André Ventura.

"A decisão e recomendação do líder do PSD para que o grupo parlamentar apoiasse o candidato do Chega a uma das vice-presidências da Assembleia da República é inaceitável", considerou Pacheco Pereira, num comentário na CNN Portugal.

Para o comentador político e ex-deputado social-democrata, Luís Montenegro "devia de ter aprendido com a lição de Rui Rio". "Passou o tempo todo a penar por causa do acordo nos Açores e por algumas ambiguidades nos debates sobre o Chega", apontou.

Pacheco Pereira está convicto de que a atribuição de uma Vice-Presidência da Assembleia da República a um deputado do partido de André Ventura é "uma matéria relevante", com uma "forte componente política". Mais, disse: contribui para a "normalização do Chega".

"Felizmente, uma parte significativa dos deputados do PSD não aceitou essa recomendação e, como o voto é secreto, não chegou lá", sublinhou.