Pagamentos do Estado à Endesa passam a ter de ser autorizados por Galamba

Os pagamentos dos serviços públicos à Endesa passam a ter de ser autorizados pelo secretário de Estado da Energia. António Costa determina ainda que as entidades procurem no mercado fornecedores que não pratiquem preços especulativos.

Todas as faturas relativas à prestação de fornecimento de energia pela Endesa aos serviços do Estado só podem ser pagas depois de terem sido validadas pelo secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

A decisão, que faz esta terça-feira a manchete do jornal "Público", foi tomada pelo primeiro-ministro, em despacho datado de segunda-feira e divulgado à imprensa hoje, dia em que a medida entra em vigor. Surge na sequência das declarações do presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, que, no domingo, em entrevista ao "Jornal de Negócios" e à Antena 1, disse que os preços da eletricidade podiam subir até 40% com a introdução do mecanismo ibérico de ajustamento do preço do gás natural.

No despacho assinado por António Costa, o primeiro-ministro faz saber que, "perante as ameaças de práticas especulativas nos preços a praticar pela Endesa e o dever de o Estado proteger o interesse dos contribuintes na gestão dos dinheiros públicos", está determinado que "os serviços da administração direta e da administração indireta do Estado não podem proceder ao pagamento de quaisquer faturas emitidas pela Endesa, independentemente do seu valor, sem validação prévia, por despacho do Secretário de Estado do Ambiente e da Energia".

Além disso, o chefe de Governo determina também que, "para evitar a descontinuidade do serviço", os serviços públicos e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) devem "proceder cautelarmente a consultas de mercado, para a eventual necessidade de contratação de novos prestadores de serviço que mantenham práticas comerciais adequadas".