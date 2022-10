PAN e Livre vão abster-se no Orçamento

Hermana Cruz Hoje às 10:12 Facebook

O PAN e o Livre anunciaram, esta quinta-feira, a abstenção na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2023. Sendo assim, a proposta do Governo deverá ser aprovada apenas com os votos favoráveis do PS.

A posição dos deputados únicos do PAN e do Livre é parecida: absterem-se na generalidade para aproveitarem a abertura do Governo em negociar e aceitar medidas propostas pelos dois partidos, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2023.

"O Livre defende uma estratégia orçamental ancorada em opções económicas e fiscais que atendam à emergência social e ambiental como prioridades, bem como à garantia de serviços públicos de qualidade. Isso significa que estamos disponíveis para dialogar com cada um dos ministros, após um voto de abstenção na generalidade, procurando ir ao encontro do que os nossos eleitores esperam do Livre na discussão em especialidade", anunciou a direção do Livre, na manhã desta quinta-feira.

A decisão do Livre foi tomada por maioria de dois terços. A do PAN, também de se abster na votação na especialidade, foi tomada "por unanimidade".

"O PAN não deitará a toalha ao chão e não deixará de aproveitar a oportunidade que nos dá a especialidade", anunciou a deputada única e porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, explicando que a decisão foi tomada "face ao balanço da execução" das medidas propostas pelo PAN para o Orçamento do Estado para 2022 e pela "abertura do Governo para negociarmos na especialidade".

Entre as medidas que o PAN pretende que sejam incluídas no Orçamento do Estado constam o IVA zero para o cabaz essencial, a descida para 6% do IVA para consultas veterinárias e alimentação de animais, alargamento da tarifa social de energia, alargamento dos passes gratuitos e reposição do crédito bonificado.

"Este não é um Orçamento PAN mas não deixa de ser um Orçamento que vai ao encontro das nossas reivindicações e preocupações", sintetizou Inês Sousa Real.

Com as abstenções do PAN e do Livre, o Orçamento do Estado para 2023 deverá ser aprovado apenas com os votos positivos do PS e os votos contra dos restantes partidos.