Pandemia deixa mais de metade dos profissionais de saúde em exaustão

Quem está na linha da frente do combate à pandemia mostra sinais elevados de burnout, stress e ansiedade.

Mais de metade dos profissionais de saúde (52%) apresentam sinais de exaustão física ou psicológica e burnout associado ao exercício da sua atividade durante a pandemia. Os sintomas são ainda mais significativos para quem está na linha da frente, ou seja, em contacto direto com os doentes.

São os resultados preliminares do estudo "Impacto da covid-19: o papel da resiliência na depressão, na ansiedade e no burnout em profissionais de saúde", realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Cintesis e Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto (ESE.P. Porto).