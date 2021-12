Partidos em consenso para fazer 36 debates televisivos e incluir Livre

Carla Soares Hoje às 19:37 Facebook

Todos os partidos chegaram, esta segunda-feira, a um consenso para a realização de 36 debates televisivos na campanha eleitoral das legislativas, todos contra todos, e aceitaram a inclusão do Livre, no âmbito de um encontro com os diretores de informação dos principais canais, que ficaram de dar uma resposta.

Segundo apurou o JN, no encontro que terminou há pouco entre responsáveis dos partidos e das televisões, o número indicado foi de 36, em vez dos 28 iniciais, para incluir o Livre, cuja deputada Joacine Katar Moreira se desvinculou do partido. Além do Livre, a grelha da campanha oficial incluirá os partidos com representação parlamentar.

A solução de 36 debates, que terá ainda uma resposta por parte dos diretores de informação, foi unânime, segundo disse fonte presente na reunião, que destacou a importância da campanha televisiva num período de recolhimento e de restrições mais apertadas devido à pandemia da covid-19.

As eleições estão marcadas para 30 de janeiro, após o chumbo do Orçamento do Estado que levou à dissolução da Assembleia da República.