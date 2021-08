Partidos estão a contar gastar 4,6 milhões com a campanha

Hermana Cruz Hoje às 11:11, atualizado às 13:34 Facebook

Os 17 partidos que concorrem às autárquicas de 26 de setembro contam gastar 4,6 milhões de euros com a campanha. Mas a conquista do voto do eleitorado vai ficar mais cara. É que, para já, os orçamentos disponíveis na página do Tribunal Constitucional referem-se apenas a despesas centrais dos partidos. Faltam as previsões de contas da maioria das candidaturas. O PSD deu um teto aos seus 65 mil candidatos: um total de 9,2 milhões de euros, menos 28% do que em 2017.

Em termos de despesas centrais com as campanhas, ou seja, despesas que serão suportadas pelas direções nacionais, o PS foi o que apresentou o orçamento mais elevado, estimando receitas e despesas de 1,3 milhões de euros. O que não é de espantar. O PS é o único partido a concorrer às 308 câmaras do país. E também é o que avança a mais freguesias: a 2759 das 3091 freguesias do país.

No total são mais de 50 mil os candidatos socialistas, numa campanha em que, para o secretário-geral-adjunto, José Luís Carneiro, o "dever de todos" é "combater a abstenção".