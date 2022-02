Partidos voltam à rua pelos votos dos emigrantes

Hermana Cruz com Agência Lusa Hoje às 19:46 Facebook

A legislação e o calendário eleitoral não prevê. Mas ainda assim os partidos vão voltar à rua em campanha pelas legislativas. Em causa a repetição das eleições no círculo da Europa. O líder do PSD, Rui Rio, já rumou a Londres, onde estará até sábado. O PS também vai fazer campanha mas não revela, para já, a agenda.

Num círculo eleitoral onde os dois mandatos costumam ser disputados entre PS e PSD, não é de estranhar que aqueles partidos do arco da governação deem o tudo por tudo. Há dois anos, os socialistas elegeram Paulo Pisco pela Europa e os sociais-democratas o deputado Carlos Gonçalves.

O presidente do PSD voou, esta quinta-feira, para Londres, onde tinha agendado um jantar com empresários portugueses. A deslocação, que termina sábado, prevê visitas ao consulado português, a coletividades, um jantar com militantes do partido e uma reunião com os conselheiros das comunidades portuguesas.

Depois, Rui Rio tenciona deslocar-se a Paris, onde também pretende reunir-se com representantes da comunidade portuguesa.

De igual modo, os socialistas pretendem ter "iniciativas de campanha". Mas o partido recusa adiantar, para já, qualquer pormenor.

Também o presidente do Chega vai visitar alguns países com comunidades portuguesas, como Espanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, França e Reino Unido. André Ventura, que termina esta sexta-feira uma deslocação a Madrid, quer somar mais um deputado aos 12 conquistados a 30 de janeiro

Já a CDU "levará a cabo uma ação de contacto e esclarecimento junto das comunidades, seja através das intervenções dos candidatos e ativistas, seja através da presença na internet".

De igual modo, o BE vai apelar ao voto através de uma "forte aposta nas redes sociais". Mas também vai "propor que se promovam debates nos órgãos de comunicação social das comunidades e nos nacionais".

A Iniciativa Liberal vai "desenvolver ações em formato virtual e em alguns locais junto das comunidades". O PAN aposta numa "forte componente digital". E o Livre numa campanha "essencialmente online e digital" para evitar "pegadas carbónicas desnecessárias".

O CDS-PP admite uma deslocação de dirigentes nacionais a Bruxelas para divulgar a candidata Francisca Sampaio.