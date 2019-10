Patrícia Gaspar: "Rosto" dos incêndios vai para o Governo

Hermana Cruz Hoje às 12:29 Facebook

Patrícia Gaspar, a 2ª Comandante da Proteção Civil, que ficou conhecida pelas conferências de Imprensa durante os trágicos incêndios de 2017, vai assumir a Secretaria de Estado da Administração Interna.

Foi o "rosto" que os portugueses viram, dia após a dia, a atualizar a informação sobre os trágicos incêndios de 2017 e agora é a nova secretária de Estado da Administração Interna. Patrícia Gaspar, com 46 anos e licenciada em Relações Internacionais, vai ser a primeira mulher a assumir a tutela da Proteção Civil, conforme o JN noticiou em primeira mão.

Natural de Lisboa, Patrícia Gaspar é filha de um militar e está na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) há 19 anos.

Antes, mais concretamente entre 1996 e 2000, serviu na Marinha Portuguesa, com atuação específica na área do Protocolo e das Relações Internacionais. Acabou por ter em mãos uma das pastas mais "quentes" da época: a independência de Timor Leste. E foi a primeira voz portuguesa que Xanana Gusmão ouviu na cadeia de Cipinang.

A 2ª Comandante Operacional da ANEPC vai assumir a pasta deixada de vago por José Artur Neves, que se demitiu depois de ser sido alvo de buscas do Ministério Público no âmbito do caso das golas anti-fumo, denunciado pelo JN.