Paulo Cunha encabeça lista de Montenegro ao Conselho Nacional

Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional do PSD, o órgão máximo entre congressos. O anúncio será feito pelo próprio, este sábado, no 38.º Congresso do PSD, que arranca esta sexta-feira à noite em Viana do Castelo.

O JN apurou que o autarca, apoiante de Luís Montenegro nas diretas de que Rui Rio saiu vencedor, vai encabeçar a lista, tida como o "braço armado" do ex-líder parlamentar para continuar a ter uma palavra a dizer e influência dentro do partido. A lista integrará pessoas "de todo o país e de todas as faixas etárias" e será alternativa à que Rui Rio há-de apresentar. Luís Montenegro não fará parte da lista, embora esteja previsto que faça uma intervenção este sábado no congresso.

Certo é que Luís Montenegro não vai desperdiçar a oportunidade do congresso para ter o seu palco. Amanhã, sábado, está a organizar um almoço com os seus apoiantes numa quinta de eventos em Viana do Castelo. Na noite das diretas de que saiu derrotado, o ex-líder parlamentar disse que era "muito cedo" para lhe vaticinarem a sua "morte política".