PCP não vai assistir ao discurso de Zelensky no Parlamento

O PCP anunciou, esta quarta-feira, que os seus deputados não estarão presentes na sessão solene da Assembleia da República (AR) na qual discursará o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A líder parlamentar comunista, Paula Santos, afirmou que este é um "ato de instrumentalização de um órgão de soberania" e que "contribui para animar a escalada da guerra".

"O PCP não participará numa sessão da AR concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo", afirmou Paula Santos.

O referido regimento, recorde-se, está incorporado nas Forças Armadas ucranianas. A parlamentar comunista frisou que, desde 2014, ele tem sido ator principal na guerra do Donbass, que durante esse período vitimou mais de 3 mil civis.

Paula Santos também ​​​​defendeu que a Ucrânia pratica uma política de "discriminação com base na língua", referindo-se à situação vivida pelas minorias russas no Leste do país. A ilegalização do Partido Comunista Ucraniano, bem como de praticamente todas as forças de Esquerda do país, foi outro dos motivos avançados.

Zelensky fala aos deputados portugueses às 17 horas desta quinta-feira, numa cerimónia em que estarão presentes o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

No entanto, para além do chefe de Estado ucraniano, apenas o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, usará da palavra.