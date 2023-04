PCP pede ao Governo classificação de arquivo do JN

O PCP entrega, esta quinta-feira, no Parlamento, um projeto de resolução recomendando ao Governo que desenvolva as "iniciativas necessárias" com vista à classificação do arquivo do Jornal de Notícias. Defende ainda a avaliação do acervo documental que existe nas instalações da empresa.

Os eleitos do PCP querem também "medidas de recuperação de partes ou peças do acervo eventualmente subtraídas ao arquivo". E a "garantia da respetiva integridade e salvaguarda, em instalações próprias adstritas à redação do JN, acessível aos jornalistas, a investigadores e ao público".

"Atenção muito especial"

No projeto de resolução, defendem que "se justifica uma atenção muito especial do Estado português à situação e ao futuro do Centro de Documentação (CDI) do Jornal de Notícias". E sublinham que este arquivo, "ou o que dele possa salvar-se", exige "medidas excecionais de proteção e classificação, garantindo o acesso efetivo dos jornalistas e investigadores ao espólio em causa, com o seu estudo, classificação e divulgação".

Em causa está a classificação do arquivo do JN junto da Direção-Geral de Arquivos, Livros e Bibliotecas.

"Para além das preciosas coleções encadernadas dos números editados desde a origem do JN (e muitas outras publicações periódicas, nacionais e estrangeiras) transferidas, no âmbito de um protocolo, para o Arquivo Sofia de Mello Breyner da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, importa prestar toda a atenção ao acervo do CDI/arquivo JN", reforça o grupo parlamentar do PCP.