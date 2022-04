Pedro Rodrigues fora da corrida ao PSD

JN/Agências Hoje às 09:51 Facebook

O ex-deputado Pedro Rodrigues decidiu não avançar na corrida à liderança do PSD.

Em entrevista à TSF, Rodrigues ainda não declarou apoio a Luís Montenegro ou Moreira da Silva, mas garante que qualquer um tem condições para fazer um bom trabalho.

As eleições diretas no PSD estão marcadas para 28 de maio e o Congresso para o primeiro fim de semana de julho, de 1 a 3, no Porto.

O atual presidente, Rui ​​​​​​​Rio, já anunciou que deixará nessa ocasião a liderança do partido, na sequência da derrota nas legislativas de 30 de janeiro, em que o PS conseguiu maioria absoluta.