Perfil: quem é o coronel que agora comanda a vacinação

Carlos Penha Gonçalves, novo líder da vacinação, é doutorado em Imunologia e investigador da Gulbenkian.

Quando, há mais de ano e meio, o surto do novo coronavírus em Wuhan, na China, se transformou numa pandemia e forçou o Mundo a parar, Carlos Penha Gonçalves, coronel do Exército e investigador da Gulbenkian, prontificou-se para ajudar no que fosse preciso, colocando o seu vasto conhecimento científico à disposição da comunidade militar e civil.

Entre artigos na Imprensa e análises nos espaços informativos das televisões, logo nos primeiros meses da pandemia, o cientista - que é descrito por colegas como uma "pessoa reservada" -, foi dando contributos públicos sobre uma área em que está como peixe na água. Acabaria por integrar a "task force" da vacinação contra a covid-19, ficando responsável pelo Núcleo de Normas e Simplificação. E, desde setembro, passou a ser o (novo) homem de uniforme camuflado que dá a cara pelas vacinas, rendendo na missão o vice-almirante Gouveia e Melo.