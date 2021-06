Plataforma digital prevê evolução da covid até 15 dias

Marisa Silva Hoje às 12:56 Facebook

Empresa portuguesa criou um modelo de risco preditivo que permite perceber como se comporta a pandemia por região. Investigadores acreditam que ferramenta pode ajudar na tomada de decisões.

Uma empresa portuguesa desenvolveu uma ferramenta digital que permite fazer uma previsão até 15 dias da dispersão e evolução da covid-19 nas diferentes regiões de Portugal continental. Trata-se da EU4COVID, uma plataforma da autoria da Winning Scientific Management, que possibilita ainda obter uma comparação da situação epidemiológica entre territórios a nível nacional. Disponível no site "eu4covid.pt", a ferramenta é gratuita e tem como objetivo ajudar na implementação de "medidas mitigadoras que permitam a redução ou controlo da dispersão pandémica" ou a tomar decisões mais simples como a escolha do local para ir de férias.

Os dados disponíveis no site, a partir dos quais são feitas as previsões, são atualizados diariamente com base nas informações divulgadas pela Direção-Geral de Saúde e os investigadores garantem um grau de precisão de 98% nas estimativas apresentadas. Para já, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira estão fora do âmbito do projeto. No entanto, a ferramenta pode ser reajustada de forma a incluir esses dados. Adapta-se ainda a qualquer região do mundo. Aliás, a ferramenta é inspirada num "modelo antigo de previsão e de impacto de fogos florestais", desenvolvido nos anos 90 na Austrália.