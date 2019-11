Joana Amorim Hoje às 09:17 Facebook

A Fundação Portuguesa do Pulmão quer que a vacina antipneumocócica seja gratuita para doentes respiratórios crónicos e pessoas com mais de 65 anos.

Com um óbito a cada 93 minutos, a pneumonia é a segunda causa de morte em Portugal, depois da doença isquémica do coração. Responde por 5,1% da mortalidade, com 93% dos óbitos a ocorrem em pessoas com mais de 70 anos. O que leva os pneumologistas a exortarem o Governo a estender a gratuitidade da vacina antipneumocócica a todos os portadores de doenças respiratórias crónicas e a todas as pessoas com mais de 65 anos de idade.

O pedido surge na voz da Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP), na véspera do Dia Mundial da Pneumonia, que se assinala amanhã. Ao JN, o seu presidente, José Alves, explica que apesar da esperança média de vida ser muito alta no nosso país, "começamos a ter doenças muito mais cedo". E são precisamente "essas comorbilidades que justificam a necessidade da vacina", frisa.