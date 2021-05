"Pobreza é o maior défice de que temos de recuperar"

Alexandra Inácio Hoje às 00:01 Facebook

Matemática A (12.º) registou melhor média (13,11 valores) e resultados mais elevados (175 escolas conseguiram uma média superior a 14 valores) do que os conseguidos em Português (12.º), que registou uma média nacional de 12,01 valores e com 31 escolas acima dos 14 valores. O JN analisou os resultados das escolas nos dez exames do Secundário com mais alunos inscritos. Só a Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) foi registada uma média nacional negativa.

Não são os conteúdos em atraso que mais preocupam a presidente da Associação de Professores de Matemática (APM) mas o agravamento da crise socioeconómica decorrente da pandemia. "O aumento da pobreza pode afastar mais alunos da escola", alerta Lurdes Figueiral que discorda de aulas nas férias, antecipação ou prolongamento do ano letivo.

"Não nos preocupemos tanto com os conteúdos, não há nada que se perca de forma definitiva. Temos de pensar no bem estar dos alunos", insiste. A exceção deve ser os alunos do 3.º ºano que passaram dois em pandemia e podem não ter consolidado a aprendizagem da leitura e da escrita.