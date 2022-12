Política de corte de vagas em Lisboa e Porto falhou, diz OCDE

Joana Amorim Hoje às 00:00 Facebook

Numa análise feita a pedido do Governo, a organização defende revisão de critérios de numerus clausus.

É uma posição contrária à adotada pelo anterior Governo. Numa análise ao Ensino Superior em Portugal, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) vinca que as tentativas de fixar estudantes no Interior por via do corte de vagas nas instituições localizadas no Porto e em Lisboa "falharam", restringindo o acesso a estudos superiores a estudantes daquelas áreas metropolitanas.

A OCDE defende o seu aumento, enquanto, nas regiões em declínio demográfico, as vagas devem ser cortadas. Quanto ao financiamento, que deve ser "transparente, equitativo e eficaz", recomenda que seja desenhado de raiz para pôr fim a desigualdades.