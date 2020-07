Portal das matrículas inoperacional desde quinta-feira

Ana Trocado Marques Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Portal das Matrículas está a deixar os pais à beira de um ataque de nervos. Quinta-feira, depois de dois dias de "lentidão", entrou em manutenção. Esta sexta-feira, continua inoperacional.

O Ministério da Educação (ME) culpa o "afluxo extraordinário de acessos a partir de 29 de junho" e garante que, anteontem, chegou a registar 90 mil transações por segundo. O prazo para a revalidação de matrículas dos alunos do 2.º ao 12.º ano, lembra ainda, só termina a 12 de julho.

"Estamos a aumentar, ainda mais, a capacidade do portal das matrículas para garantir maior rapidez no acesso. Seremos breves", lia-se, ontem à hora de almoço, numa mensagem publicada no próprio site.

Hoje à tarde, o aviso desapareceu e o acesso já é possível, mas na hora de proceder à renovação, surge um sinal de proibido, que não permite qualquer outra ação.

No Portal da Queixa há relatos de quem esteja "há dias" a tentar matricular o filho e, ora a página vai abaixo antes de concluir o processo, ou o site não deixa avançar.

Na terça-feira, o prazo para as inscrições no pré-escolar e no 1.º ano que terminava a 30 de junho (decorria desde 4 de maio) e foi prolongado por mais 24 horas, já devido à "lentidão" da plataforma.

No dia seguinte, o problema continuou. O ME garante que se chegaram a registar "90 mil transações por segundo" e que, no dia 2, estavam já submetidas "mais de 300 mil matrículas", o dobro das registadas no mesmo período em 2019

No Portal da Queixa entraram, até ontem, 133 reclamações em quatro dias relacionadas com a página do ME.