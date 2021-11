Portal de agendamento para vacinação premiado

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 22:31 Facebook

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e a Câmara Municipal de Cascais foram os vencedores do Prémio Iscte Políticas Públicas 2021 atribuídos quinta-feira, em Lisboa.

A atribuição do prémio ao portal de agendamento online para a vacinação contra a covid-19 foi justificada, entre outros fatores, pelo facto de este portal ser replicável noutros contextos, ou seja, existe possibilidade de transferibilidade para outras situações como, por exemplo, a da vacinação contra a gripe. Foram apontados como benefícios do portal de agendamento online a desmaterialização, o elevado grau de satisfação, a redução dos custos, a universalidade, a acessibilidade ao processo vacinal, a plena envolvência e participação nacional de todas as entidades.

Inovação, transferibilidade, qualidade e eficácia foram os critérios gerais considerados pelo Instituto de Políticas Públicas e Sociais do Iscte (IPPS-Iscte) para atribuir prémios no plano da Administração Central e da Administração Local. Neste caso foi distinguida a Câmara Municipal de Cascais, com o "Vida Cascais", sistema que oferece teleconsultas de medicina geral gratuitas para moradores.

Prémio também para Cascais

De acordo com a justificação dada na cerimónia, o "Vida Cascais" oferece aos munícipes teleconsultas grátis de medicina geral e de pediatria, com a possibilidade de entrega de medicamentos ao domicílio incorporando um Sistema Local de Saúde e Solidariedade Social. Todos os serviços estão disponíveis online ou telefonicamente através da Linha Cascais.

As consultas de Medicina geral e familiar têm um tempo de espera máximo de 30 minutos e estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano. A abrangência e a eficácia, devido ao curto tempo de espera, e a sua disponibilidade assim como a boa articulação com o sistema de saúde local foram fatores que motivaram a atribuição do prémio à Câmara Municipal de Cascais.

Outros candidatos

Outras instituições que também fizeram apresentações das suas políticas públicas no Plano da Administração Central foram o Centro Hospitalar do Oeste, com uma política de saúde, a Direção-Geral da Educação, com o Plano 21|23 escola + e o Turismo de Portugal, com o UPGRADE no Turismo. No Plano da Administração Local, apresentou a Câmara Municipal de Cascais um outro projeto, além do vencedor, que visa apoiar a restauração e a hotelaria em tempos de pandemia; a Câmara Municipal do Funchal concorreu com um fundo de apoio à economia local; a Câmara Municipal de Matosinhos com a política Matosinhos Presente; e a Câmara Municipal do Porto com a política Reinventa Porto.

Visando reconhecer as políticas públicas mais relevantes colocadas em prática no último ano em Portugal, o Iscte - Instituto Universitário de Lisboa nomeou como finalistas para o Prémio Iscte Políticas Públicas 2021 políticas públicas que, no quadro da pandemia, contribuíram para a recuperação nos domínios da educação, da economia, da sociedade e da saúde.

Nesta terceira edição do prémio apenas foram nomeadas políticas nestes domínios. Na edição de 2020 os vencedores foram o Instituto da Segurança Social e o Instituto de Informática, com uma medida excecional de proteção de postos de trabalho no âmbito da crise pandémica, na categoria da Administração Central. No plano da Administração Local, o vencedor foi, tal como este ano, a Câmara Municipal de Cascais com o Programa Máscaras Acessíveis e Fábrica das Máscaras Covid-19.