Portugal com 58 mortes e mais 1027 infeções por covid-19

Portugal regista esta sexta-feira 1 027 novos casos de covid-19 e mais 58 mortes.

Nas últimas 24 horas, o país voltou a subir no número de vítimas mortais pelo novo coronavírus face ao dia anterior (na quinta-feira foram 49 mortes). Esta sexta-feira são mais 58 nomes a juntar à lista de óbitos da pandemia em Portugal. Desde 2 de março, quando foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no país, 16 243 pessoas morreram com SARS-CoV-2.

Quanto ao número de infetados, Portugal permanece acima das mil infeções diárias. Há mais 1 027 novos casos, existindo 72 037 contágios ativos (menos 1 811 do que na quinta-feira). Os números nos hospitais portugueses continuam numa tendência decrescente: 2 404 doentes estão internados (menos 209 em 24 horas) e 522 estão nos cuidados intensivos (menos 14 do que ontem).

Desde o início da pandemia, 802 773 pessoas ficaram infetadas com vírus da SARS-CoV-2 e 714 493 recuperaram da doença. Esta sexta-feira, mais 2 780 doentes escaparam à covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reúne os números mais gravosos da pandemia neste momento: mais 410 ficaram infetadas e 28 morreram com o vírus num dia. O Norte tem mais novos casos (250) do que a região Centro (140) nas últimas 24 horas. Porém, morreram mais pessoas com covid-19 no Centro (13) do que no Norte (11), de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Alentejo tem mais 51 infetados e seis mortes registadas, enquanto o Algarve contabiliza 54 casos e nenhuma morte em 24 horas.

Os Açores não registam qualquer alteração face ao dia anterior. A DGS clarifica que "por força da necessidade de correção de um caso duplicado", o "relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da região dos Açores". Já a Madeira tem mais 123 casos confirmados do novo coronavírus.