Portugal atinge novo máximo de mortes em 24 horas

Rita Neves Costa Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista esta quarta-feira mais 293 mortes pelo novo coronavírus e 15 073 novos casos positivos. Desde o início da pandemia, morreram 11 305 pessoas no país.

Depois de ter contabilizado, na passada quarta-feira (20 de janeiro), 14 647 casos de infeção por SARS-CoV-2, Portugal regista hoje mais 15 073 infetados e 293 vítimas mortais. O número de mortes atingiu um novo máximo em 24 horas, depois de ontem terem falecido 291 pessoas com o novo coronavírus. Quanto aos novos casos, este é o segundo pior dia da pandemia em Portugal: no passado sábado (23 de janeiro) houve um recorde de 15 333 infetados.

O número de doentes internados nos hospitais portugueses continua a ser galopante: há mais 131 pessoas a precisar de cuidados médicos (6 603 no total) e mais 18 em cuidados intensivos (783 no total). Em apenas um dia, há mais 5 512 casos ativos, sendo que há 172 893 pessoas neste momento com o vírus SARS-CoV-2.

Depois de um número elevado de recuperados ontem (13 728), hoje houve uma ligeira descida com mais 9 268 a superarem a doença.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua, há várias semanas, a ser a mais fustigada pela covid-19: mais 7 605 casos confirmados e 136 mortes em 24 horas. Segue-se o Norte com quase quatro mil novos infetados (3 959) e 59 vítimas mortais, o Centro regista mais 2 309 casos e 66 mortes, o Alentejo 484 contágios e 26 óbitos e o Algarve tem mais 500 doentes e cinco vítimas mortais. Quanto aos arquipélagos, os Açores registam mais 25 casos confirmados e uma morte, enquanto a Madeira mais 191 infetados e não contabiliza qualquer óbito em 24 horas.

PUB

Das 293 vítimas mortais, cinco tinham entre 40 e 49 anos (dois homens e três mulheres), três tinham entre 50 e 59 anos (dois homens e uma mulher), 17 tinham entre 60 e 69 anos (11 homens e seis mulheres), 77 tinham entre 70 e 79 anos (41 homens e 36 mulheres) e 191 tinham mais de 80 anos (104 homens e 87 mulheres).