Portugal com mais de 10 mil casos de covid-19 num dia

Sandra Alves Hoje às 13:57, atualizado às 14:40 Facebook

Twitter

Partilhar

É o número mais elevado desde o início da pandemia. Portugal registou 10.027 novos casos de covid-19 em 24 horas. Há ainda mais 91 vítimas mortais e 3115 pessoas conseguiram recuperar.

O país regista esta quarta-feira um número recorde de contágios num dia: são mais 10.027 infetados, num total de 446.606 desde o início da pandemia.

O Norte reúne o número mais elevado de novas infeções, com mais 3.857 em 24 horas (222.403 no total). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 3.333 infetados (144.842), o Centro com 1.932 (53.668), o Alentejo com 439 (12.815), o Algarve com 307 (8836), os Açores com 107 (2164) e a Madeira com 52 novos casos (1878).

O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) refere mais 91 óbitos, num total de 7377 mortes desde o início da pandemia. É também a região Norte que regista o valor mais elevado, com 34 vítimas mortais (3346). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 27 (2563), o Alentejo mais 15 (278), o Centro mais 14 (1076) e o Algarve mais um (76). Açores (22) e Madeira (16) não registaram óbitos em relação a terça-feira.

A maioria dos óbitos ocorreu na faixa etária dos 80 ou mais anos: são 57 pessoas (26 homens e 31 mulheres). Entre os 70-79 anos há registo de 23 mortes (18 homens e cinco mulheres), entre os 60-69 anos morreram dez doentes (cinco homens e cinco mulheres) e um homem entre os 50-59 anos também não resistiu à covid-19.

A DGS indica que há mais 33 doentes internados, num total de 3293 hospitalizações, e mais um doente deu entrada nos cuidados intensivos, onde estão agora 513 infetados.

PUB

Por outro lado, 3115 pessoas conseguiram recuperar da doença causada pelo coronavírus SARS CoV-2 (352.225 no total).

Portugal contabiliza atualmente 87.004 casos ativos, o que representa um acréscimo de 6821 face ao dia anterior.

Também o número de contactos sob vigilância das autoridades de saúde regista um aumento significativo: são mais 3526, para um total de 100.103.