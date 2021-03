Portugal envia 13 mil animais para adoção no estrangeiro

Marisa Silva Hoje às 08:29 Facebook

Mais de 13 300 animais de companhia saíram de Portugal nos últimos cinco anos rumo a países europeus.

Em 2019 tinham sido 2788 e no ano passado foram 4964, pelo que o número de cães e gatos enviados para adoção no estrangeiro quase duplicou de um ano para o outro.

A Alemanha lidera a lista, seguida do Reino Unido, Países Baixos, Suíça e Dinamarca. Sem exceção, todos receberam mais de 600 animais desde 2016. As informações constam de uma resposta do Ministério da Agricultura à pergunta do PAN sobre a saída de animais de companhia do país.