Portugal fecha espaço aéreo a companhias de aviação russas

JN/Agências Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou este domingo que Portugal vai fechar o seu espaço aéreo a companhias aéreas russas, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, e após vários países europeus terem tomado a mesma medida.

"Portugal vai fechar o seu espaço aéreo a companhias de aviação da Rússia. Tomamos esta medida em articulação com os nossos parceiros europeus e em resposta à agressão da Rússia contra a Ucrânia", pode ler-se numa publicação do ministério no Twitter.

Portugal segue assim a tomada de posição de vários países europeus, entre os quais Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, República da Irlanda, República Checa, Polónia, Alemanha, Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia e Finlândia.