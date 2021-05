Portugal já administrou cinco milhões de vacinas

JN/Agências Ontem às 23:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal ultrapassou, no sábado, os cinco milhões de vacinas administradas contra a covid-19, disse este domingo à agência Lusa fonte oficial da task force para a vacinação.

Segundo o gabinete de comunicação da task force, o número abrange Portugal continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

No caso específico de Portugal continental, espera-se que os cinco milhões de vacinas administradas sejam atingidos na segunda-feira ao final do dia ou na terça-feira, indicou a mesma fonte.

Em Portugal continental, o total de vacinas administradas era, às 16.30 horas deste domingo, de cerca de 4.939.000, das quais cerca de 3.358.000 primeiras doses e perto de 1.581.000 com a vacinação completa.

No sábado, o coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, disse que, no dia 8 de agosto, 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina.

"Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 8 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, em Leiria.