Está em marcha pedido de ajuda internacional para combater a covid

Embora não seja oficial, o presidente da Associação Portuguesa de Médicos Intensivistas confirmou que "o pedido de ajuda já começou". Portugal terá pedido enfermeiros, médicos intensivistas, equipamentos e vagas em hospitais a dois países europeus.

Portugal pretende reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos cuidados aos doentes com covid-19 recorrendo à ajuda internacional, tanto no que diz respeito a recursos humanos como em vagas hospitalares. Segundo avança esta quarta-feira o Expresso, o Governo iniciou conversações com dois países europeus, no passado domingo, com vista à formalização de acordos de colaboração.

O mesmo jornal esclarece que o país está a pedir "profissionais para reforçar as equipas de enfermagem e de médicos intensivistas, equipamentos onde se verificam falhas pontuais, como seringas e ventiladores não invasivos, e vagas hospitalares para transferir doentes para fora do país". De referir que poderão ser transferidos não só pacientes em estado crítico (em unidades de cuidados intensivos) mas também doentes em enfermaria.

Neste momento, tal como referiu há dias a ministra da Saúde, Marta Temido, a escassez de profissionais de saúde é o grande problema no combate à pandemia, havendo inclusivamente camas por abrir no privado pelo facto de não existirem equipas suficientes. "Temos camas disponíveis, o que muito dificilmente conseguimos ainda gerir são os recursos humanos", admitiu.

O Expresso adianta ainda que um dos países foi escolhido pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e outro por Temido.

O pedido de ajuda já começou

Ao JN, o gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, não excluiu o pedido de ajuda internacional, afirmando que "todas as hipóteses estão a ser consideradas no sentido de continuar a assegurar os cuidados de saúde aos portugueses". Para o Governo, "os mecanismos de cooperação europeia são obviamente uma possibilidade, em função da

evolução que se vier a verificar".

Já esta terça-feira, o jornal "La Voz de Galicia" anunciou que Portugal pretende transferir doentes de UCI de Viana do Castelo para o Hospital de Vigo.

Questionado pelo jornal espanhol, o Ministério da Saúde disse apenas que estão a ser estudadas "todas as possibilidades para garantir cuidados de saúde a todos os portugueses".

Ainda assim, o presidente da Associação de Médicos Intensivistas, João Gouveia, confirmou que, segundo sabe, "o pedido de ajuda já começou". "Embora não seja oficial, sei que sim", reconheceu, defendendo que a situação portuguesa "não permite esperar mais".

"O lógico é que a transferência de pacientes seja feita por via rodoviária entre hospitais que estão próximos da fronteira", acrescentou João Gouveia. "De Viana do Castelo vão seguramente para Vigo, de Bragança para Zamora e no Alentejo, consoante estejam internados em Portalegre, Évora ou Beja, Badajoz ou Sevilha", concluiu.