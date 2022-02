Portugal mobiliza força de combate a ciberataques

Reis Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 00:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Autoridades nacionais atentas à situação ucraniana. UE criou equipa para responder a possíveis ataques russos.

Uma guerra do século XXI é também um conflito cibernético. E se a União Europeia (UE) criou uma equipa para responder com rapidez a ciberataques a instituições ucranianas, Portugal promoveu a "articulação permanente" do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Serviço de Informações de Segurança, Centro de Ciberdefesa e Polícia Judiciária. A estes juntam-se as equipas de resposta a incidentes da Rede Nacional de CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

"O CNCS está particularmente atento à situação, tendo em conta os hipotéticos efeitos da mesma no interesse nacional. Por isso, reforçou os mecanismos de monitorização e alerta", confirma fonte oficial. O objetivo é "prestar informação acionável aos cidadãos, às empresas e, em especial, aos operadores de serviços essenciais, de infraestruturas críticas e organismos da administração pública".