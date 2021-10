Portugal recebeu mais oito crianças e jovens não acompanhados

Erika Nunes Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Os menores viviam em campos de refugiados da Grécia e foram encaminhados ao abrigo do Programa de Recolocação Voluntária.

Portugal recebeu, esta terça-feira, mais um grupo de oito crianças e jovens estrangeiros não acompanhados, oriundos de campos de refugiados na Grécia. Estes afegãos, paquistaneses e sírios foram instalados em Sintra, Castelo Branco, Lisboa e Fundão.

De acordo com uma nota conjunta dos ministérios de Estado e da Presidência, da Administração Interna e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "com a chegada deste grupo, encontram-se já 152 crianças e jovens no país".

Em março de 2020, o governo português respondeu a apelo da Grécia e da Comissão Europeia para ajudar na recolocação de cerca de 5500 crianças e jovens não acompanhados que se encontravam em campos de refugiados. Somos o país que, a seguir à França e à Alemanha, mais menores não acompanhados acolheu desde então.

Na União Europeia, Portugal é ainda "o 6º país que mais refugiados acolheu ao abrigo do programa de recolocação da UE, recebendo 1550 refugiados vindos da Grécia (1190) e Itália (360, entre dezembro de 2015 e abril de 2018". Estes refugiados vivem hoje em 97 municípios de Portugal.

"No âmbito do programa de reinstalação do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas (ACNUR), o nosso país já recebeu 848 pessoas vindas do Egito e da Turquia com diferentes nacionalidades (da Síria, Iraque, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia e Somália", acrescenta o referido documento.

Nos últimos anos, Portugal também acolheu 244 resgatados no Mediterrâneo, 57 requerentes de proteção internacional ao abrigo do acordo bilateral com a Grécia e, entre junho de 2016 e dezembro de 2017, 142 requerentes de asilo ao abrigo do acordo entre a UE e a Turquia.