Portugal responde por um quarto da área ardida na Europa

Os incêndios florestais destruíram, no ano passado, um total de 178 mil hectares de floresta e terrenos na União Europeia, continuando Portugal a ser o Estado-membro com a maior área ardida: 44.578 hectares, ou seja, 25% do total.

A área ardida é, no entanto, das mais baixas "dos últimos dez anos", de acordo com a informação divulgada esta tarde pela Comissão Europeia.

De acordo com os dados facultados por Bruxelas, a área ardida no ano transato corresponde a 68% da média de 140.620 hectares ardidos na última década. No total, registaram-se 12.273 incêndios, sendo que apenas o que consumiu Faro entre os dias 3 e 10 agosto representa 62% da área ardida no nosso país.

Dos 82% de incêndios investigados pelas autoridades policiais, concluiu-se que metade tiveram origem em atos negligentes e quase um terço em fogo posto. No seu relatório, a Comissão Europeia dá ainda conta que as florestas de eucalipto e de sobreiro foram as mais fustigadas pelos fogos de 2018.