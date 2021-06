Governo britânico confirma saída de Portugal da lista verde do Reino Unido

M. A. e R.N.C. Hoje às 14:02, atualizado às 16:24 Facebook

Portugal vai sair da lista de destinos considerados seguros pelo Reino Unido, no âmbito da pandemia de covid-19, anunciou o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps.

Portugal vai sair da lista verde do Reino Unido, obrigando os turistas britânicos a cumprirem uma quarentena de dez dias no regresso ao país. A informação foi confirmada por Grant Shapps, ministro dos Transportes do Reino Unido.

A decisão, que entra em vigor na próxima terça-feira, foi inicialmente avançada pela SkyNews e a BBC. A decisão deve-se aumento da prevalência das novas variantes do vírus.

Portugal passará, assim, a estar na lista amarela, que torna obrigatória, além da quarentena, a realização de dois testes PCR: ao segundo e oitavo dias de permanência em território britânico.

Alguns turistas já começaram a cancelar as reservas efetuadas no Algarve.