Portugal sem covid-19. Surgiram 15 novos casos suspeitos nas últimas 24 horas

Não há casos positivos de infeção pelo novo coronavírus (covid-19) em Portugal, confirmou este domingo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comunicado, a DGS informou que, nas últimas 24 horas, surgiram 15 novos casos suspeitos no país.

"Foram registados até agora 85 casos suspeitos, 73 dos quais tiveram resultado negativo após testes laboratoriais, aguardando-se resultados dos restantes [12]", esclareceu.

Ao início da tarde deste domingo, soube-se que as análises feitas ao primeiro caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (covid-19) na Região Autónoma da Madeira deram negativo. Trata-se de uma jovem de 18 anos, proveniente de Milão, que foi encaminhada para o Hospital Nélio Mendonça, no Funchal.

Adriano Maranhão, o tripulante português do cruzeiro "Diamond Princess" internado, desde a passada terça-feira, no Japão, com coronavírus, vai ter alta hospitalar, após ter tido resultado negativo nos dois testes agora efetuados.

De referir ainda que o escritor chileno Luis Sepúlveda, de 70 anos, foi internado este sábado num hospital das Astúrias após ter sido diagnosticado com coronavírus, seis dias depois de ter estado em Portugal a participar no festival "Correntes d' Escritas", na Póvoa de Varzim

A DGS está em contacto com Espanha para perceber com quem contactou Luis Sepúlveda. A autarquia poveira pede aos funcionários que estiveram com o escritor para ficarem em casa.