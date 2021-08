Portugal tem 53 surtos de covid-19 em lares

Milene Marques Hoje às 14:46 Facebook

Portugal registava 53 surtos de covid-19 em lares, no passado dia 2 de agosto, o que representava 829 infetados com o coronavírus, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), que atualiza estes dados às segundas-feiras.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que mais surtos ativos registava - 25 com 270 casos. Logo de seguida, surgia a região Norte com 247 casos relativamente a 10 surtos em lares. O centro registava 138 casos nos seis surtos ativos, o Algarve 106 casos em quatro surtos e o Alentejo 68 casos de infeção em oito sustos.

Ainda esta quinta-feira, foi noticiado que um surto de covid-19 detetado esta quarta-feira na Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova provocou uma morte e regista 127 casos ativos.

"Em fevereiro deste ano, Portugal registou o maior número de surtos ativos em lares de idosos (ERPI): 405, correspondendo a cerca de 12 mil infetados", recorda a DGS, em nota ao JN, sublinhado que a "diminuição drástica neste contexto demonstra a importância que a vacinação tem tido no controlo da pandemia e na proteção da população mais vulnerável".

Só decorridos 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado é que o surto é dado como encerrado. "Parte dos casos registados nestes surtos estarão, por esse motivo, já recuperados", refere a DGS.