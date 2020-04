Portugal tem um "mapa de risco" da Covid-19 atualizado todos os dias

JN Hoje às 12:17 Facebook

Um grupo de investigadores portugueses elaborou um mapa de risco da infeção por Covid-19 em Portugal, divulgado no início da semana e atualizado diariamente.

O mapa resulta do trabalho de uma equipa de investigadores do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (Cerena) do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, que se propõe a ajudar a monitorizar a evolução do número de infetados com o novo coronavírus, por concelho.

O modelo não apresenta a probabilidade do risco de contágio.Reflete sim, em imagem, os dados sobre a pandemia divulgados diariamente pela Direção-Geral da Saúde, tendo por base o número de infetados por município. E é ainda apresentado um mapa da "incerteza associada" ao risco.

"O risco de contaminação por Covid-19 é avaliado segundo um modelo estocástico [estatisticamente aleatório] de dispersão espacial das taxas de infeção observadas", pode ler-se no site do centro de investigação. Ou seja, são tidas em conta as taxas de infeção (número diário de infeções por 10 mil habitantes) relatadas por cada município, além também dos "padrões espaciais da contaminação e a incerteza associada, resultante do ruído relacionado com a dimensão da população de casa município".

No mapa do risco de infeção, o risco surge ilustrado com cores diferentes: o vermelho representa o risco mais alto, seguindo-se as cores azul, verde e amarelo.

Pode ajudar autoridades de saúde, diz a equipa

Além de servir como fonte de informação, nomeadamente para outros projetos de investigação, a ferramenta pode ser útil para as autoridades de saúde "identificarem áreas de risco relacionadas com as taxas diárias de infeção" e aplicarem "medidas de vigilância e controlo", consideram os investigadores.