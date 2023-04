Portugal teve zero casos de sarampo nos últimos dois anos

Inês Schreck Hoje às 13:16 Facebook

Em 2021 e 2022, Portugal não teve qualquer caso de sarampo, depois de em 2018 ter registado 171 doentes. A redução aconteceu por toda a Europa e está associada à pandemia. Apesar dos anos de covid- 19, o país manteve a taxa de vacinação acima dos 95% e está entre os cinco melhores do Espaço Económico Europeu e Reino Unido.

O relatório anual do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) sobre a evolução epidemiológica do sarampo, conhecido esta segunda-feira, indica uma diminuição de 99% dos casos de sarampo em 2022 comparativamente com 2018, no conjunto de 30 países que integram o Espaço Económico Europeu (os 27 da União Europeia, mais a Islândia, o Liechenstein e a Noruega) e o Reino Unido.

De acordo com o documento, divulgado a propósito da semana europeia da vacinação, a descida deveu-se "provavelmente às medidas de prevenção e controlo implementadas durante a pandemia de covid- 19".